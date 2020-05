„Die Kinder haben in den vergangenen Wochen sehr stark mitgeholfen, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Es ist mir daher ein großes Anliegen, dafür Danke zu sagen. Jetzt ist es an der Zeit, den Kindern wieder Freiräume zurückzugeben, um bei allen notwendigen Vorsichtsmaßnahmen wieder Spiel, Spaß und Lernen zu ermöglichen“, so Czernohorszky. Er sagte den Kindern auf entsprechende Fragen daher zu, sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, rasch Sportunterricht in den Schulen zu ermöglichen: „Kinder brauchen Freiraum und Bewegung.“