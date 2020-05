Dichte Wolken und Regen dominieren am Freitag in allen Landesteilen das Wettergeschehen. Dabei können sich vor allem im Südwesten auch einzelne Gewitter in den Niederschlag mischen. Außerdem sinkt die Schneefallgrenze im Tagesverlauf allmählich auf Lagen zwischen 1200 und 2500 Meter Seehöhe ab. Während im Norden und Osten in den Abendstunden der Niederschlag nachlässt - mitunter beginnt sogar die Wolkendecke aufzulockern - regnet es in Osttirol, in Kärnten sowie auch in Teilen der Steiermark noch häufig. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus nördlichen Richtungen. Von fünf bis zwölf Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf neun bis 20 Grad am Nachmittag, mit den höchsten Werten im Süden.