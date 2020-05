Die Rufnummer 059 13 33 00 am Display lässt auf den ersten Blick auf einen Anruf der Polizei schließen – doch dahinter stecken dreiste Betrüger. Mit technischer Hilfe geben sie sich als Beamte aus und probieren mit Tricks an Geld und Wertsachen zu gelangen. Vor allem in St. Pölten häuften sich zuletzt Täuschungsversuche.