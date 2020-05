Seit dem Jahr 2015 tüftelt man in Loosdorf bereits an Sanierungskonzepten für die B 1. Jetzt geht alles ganz schnell. Erst am Dienstag gab der Gemeinderat grünes Licht, in knapp zwei Wochen soll schon der Baustart erfolgen. „Wir sind sehr erleichtert, dass wir nun mit der Sanierung starten können“, erklärt Ortschef Thomas Vasku und gesteht aber auch: „Die Corona-Krise hat natürlich eine Rolle gespielt. Wir wollten das Projekt aber nicht weiter verschieben.“