Plexiglas-Schutz an den Kassen

In der Zeit des Museen-Shutdowns habe man jetzt nicht zuletzt auch funktionsfähige Strukturen und Vorsichtsmaßnahmen geschaffen, so Assmann abschließend. So setze man etwa in Bereichen mit Publikumskontakt, beispielsweise bei den Kassen, auf Plexiglasscheiben. Der obligatorische Sicherheitsabstand zwischen den Besuchern und Hygienestandards seien außerdem selbstverständlich gewährleistet.