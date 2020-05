Andere Städte und Gemeinden erlassen ihren Wirten, wie berichtet, für die heurige Saison die Kosten für Gastgärten. In Wien bekommen Haushalte zusätzlich bis zu 50 Euro an Konsumationsgutscheinen - das bringt Lokalen mehr Geld in die Kassen und schont gleichzeitig das Börsel der Gäste. Die blau-gelbe SPÖ um Franz Schnabl fordert nun, dieses Modell auch auf Niederösterreich umzusetzen.