Es waren traurige Wochen in der Salesianerpfarre Herz Jesu in Amstetten. Vier Patres waren im April am Coronavirus verstorben, weitere Mitbrüder erkrankten. Dass nun aber sonntags erstmals seit Ausbruch der Krise die Gottesdienste um 8 und 9.30 Uhr gemeinsam gefeiert werden können, bringt wieder Zuversicht und Vorfreude ins Ordenshaus. Allerdings gelten für den Besuch der Messen strenge Regeln.