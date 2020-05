Acht Angehörige des Fußballklubs Besiktas Istanbul sind positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das habe sich am Mittwoch bei weiteren Untersuchungen aller Spieler und Mitarbeiter ergeben, verlautete Besiktas am Donnerstag. Einer der acht positiv Getesteten ist übrigens Präsident Ahmet Nur Cebi - der Klub erklärte, dass die Behandlung des 61-Jährigen sofort begonnen habe. Besiktas hatte bereits am 9. Mai je einen positiv getesteten Spieler und Mitarbeiter gemeldet.