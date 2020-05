Baustart für neuen Cooling Spot in Floridsdorf

Ein einzigartiger Cooling Spot mit dem klingenden Namen „Tröpferlbad 2.0“ entsteht am 6000 Quadratmeter großen Schlingermarkt in Floridsdorf. Dieses coole Pilotprojekt besteht aus einem 100 Quadratmeter großen „Coolspot“, einem bepflanzten und beschatteten Aufenthaltsort mit Sitzbänken von insgesamt 20 Metern Länge und vielen Nebeldüsen. „Am Weg zur Klimamusterstadt setzen wir in der ganzen Stadt eine Vielzahl von Maßnahmen, um gegen urbane Hitzeinseln vorzugehen. Cooling Spots wie im Esterhazypark oder eben nun am Schlingermarkt sind ein zentraler Beitrag dazu“, so Umwelt- und Märktestadträtin Ulli Sima.