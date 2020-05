Österreichs Golfsport meldet sich mit dem vier Turniere umfassenden Audi Circuit am 4. Juni in Ebreichsdorf aus der Corona-Pause zurück. Weitere Schauplätze der ProAm-Serie sind Donnerskirchen (11. Juni) und zweimal der GC Murhof (25./26. Juni). Es geht um ein Gesamt-Preisgeld von 50.000 Euro, wie die Veranstalter am Donnerstag bekanntgaben. Auch Matthias Schwab hat seine Teilnahme angekündigt.