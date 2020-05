„Beerige Grüße“ - so verabschiedet sich Xiaoao Dong, wenn er E-Mails schreibt. 32 Jahre ist der Vöcklabrucker alt, der mit dem Grazer David Prott den Beeren-Eistee „Marry Icetea“ gegründet hat. Derzeit geht’s für die beiden Schlag auf Schlag: Seit Montag sind ihre Getränke in über 600 Spar-Filialen erhältlich, am Dienstag sind sie in der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ zu sehen.