In Innenräumen wie in den Sanitäranlagen ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. In Sammelumkleiden ist ein Abstand von zumindest einem Meter einzuhalten (dafür müssen eventuell Kästchen limitiert werden). Auch in Duschen gilt ein Mindestabstand von einem Meter.Informationen für Badegäste sind an gut sichtbaren Stellen in der Badeanlage auszuhängen, um sie über Mindestabstandsregeln, MNS-Verwendung und Händewaschen zu informieren.