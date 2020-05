Obmann Franz Hillerzeder von der Seebühne Seeham legt selbst Hand an und hält an seiner Absage für den Sommer fest. Die Kette seiner Motorsäge frisst sich durch das Holz des Bühnenbildes von „Der Brandner Kaspar“ aus dem Vorjahr. Ein neues wird es nicht geben. „Wir machen heuer keine Eigenproduktion. Eigentlich stand der Florentinerhut auf dem Plan.“ Im August könnten aber Fremdveranstaltungen auf die Seebühne kommen – je nachdem, was Lunacek am Freitag verkündet. „Dann würde die bestehende Grundeinhausung der Bühne benutzt und farblich angepasst.“