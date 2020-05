Obwohl die Zahl der in Europa mit dem Coronavirus infizierten Personen sinkt, hat der Europa-Direktor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Hans Kluge, am Donnerstag zu weiterer Wachsamkeit aufgerufen. Mit der Lockerung der strengen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie liege es nun in der Hand jedes Einzelnen, ob es zu einer neuen Normalität oder zu einem Rückschlag kommt.