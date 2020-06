Neueste Technik: Smarte Kühlschränke

Smarte Kühlschränke haben mittels Innenkameras den Überblick über den Kühlschrankinhalt und teilen diesen dem Besitzer via Smartphone mit. Über das Handy lässt sich auch die Temperatur aus der Ferne steuern. Manche Modelle übernehmen das Lebensmittelmanagement und fertigen Einkaufslisten an. Nutzt man Rezepte aus der internen Datenbank, sagt der smarte Kühlschrank, welche Zutaten davon sich im Kühlschrank befinden und was noch eingekauft werden muss. Und sogar Filme können auf dem riesigen Display auf der Kühlschranktür gestreamt werden.