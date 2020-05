Die Versendung des Konzeptes bestätigte auch Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko in Graz. Dort wurde das in der Salzburger Firmenzentrale erstellte Papier für die beiden „Geisterrennen“ ohne Zuschauer am 5. und 12. Juli in der Steiermark über das Büro des steirischen Sport-Landesrates Christopher Drexler koordiniert.