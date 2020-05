„Es ist für uns jetzt ein sehr kritischer Moment“, sagte Kwon Joon Wook von der Zentrale für das Katastrophen-Management. Die Zahl der Infektionsfälle, die in Verbindung mit Besuchern in Nachtklubs und Bars im beliebten Seouler Vergnügungsviertel Itaewon stehen, stieg den Angaben zufolge auf 136. Insgesamt seien am Mittwoch 29 Neuansteckungen im ganzen Land erfasst worden. Davon stünden 20 mit dem Nachtleben in Itaewon im Zusammenhang. Es handle sich um Klubgäste und Kontaktpersonen. In der Millionenmetropole wurden zunächst mehrere Infektionen auf einen infizierten Mann zurückgeführt, der in der Nacht auf den 2. Mai fünf Klubs in Itaewon besucht hatte.