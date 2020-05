Während des Corona-Lockdowns in den Kalenderwochen 12 bis 16 lag die Wirtschaftsleistung jeweils um rund ein Viertel unter dem Vorjahresniveau, am Höhepunkt waren es zwei Milliarden Euro Verlust in einer Woche. In absoluten Größen summieren sich die BIP-Verluste für den Zeitraum 16. März bis 10. Mai auf mehr als zwölf Milliarden Euro. Das entspricht etwa 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Jahres 2019.