Dass sie sich so selbstbewusst ihren Fans präsentiert, dass hätte sich Kelly Rowland, die einst an der Seite von Beyonce und Michelle Williams als Destiny‘s Child die Charts eroberte, noch vor Kurzem nicht gedacht. Denn erst im letzten Jahr gestand die Sängerin, lange Zeit an Selbstzweifeln wegen ihres Aussehens gelitten zu haben. Sie habe sich stets an den Schönheitsidealen in TV und Magazinen orientiert, gab Rowland damals zu.