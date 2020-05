„Ein wenig steuerlos“

„Er hat viele Freunde in Militärkreisen im Vereinigten Königreich und natürlich vermisst er sie“, so der Insider, der weiter berichtete: „Es ist eine sehr eigenartige Zeit für uns alle, aber ich glaube, Harry vermisst es besonders jetzt, eine Struktur in seinem Leben zu haben.“ Der Prinz habe „keine Freunde wie Meghan in Los Angeles und auch keinen Job“, so der Vertraute. „Deshalb ist er im Moment ein wenig steuerlos, aber es wird nicht immer so sein, und das weiß er.“