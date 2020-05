Die sieben Wochen alten und knapp fünf Kilogramm schweren Seeadler sind zwei Jungtiere, die mit federleichten Telemetrie-Rucksäcken ausgestattet werden. Nach ein paar Jahren fallen die Sender wieder ab. Bis dahin werden die Aufenthaltsorte mehrmals täglich an das Projektteam übermittelt. Erstmals gelang es so, das Leben eines in Österreich geschlüpften Seeadlers von seiner Kindheit bis zur eigenen Brut nachzuvollziehen. Der vierjährige Felix hat bereits Tausende Flugkilometer zurückgelegt und sieben Staaten durchstreift - von Österreich über Ungarn, die Slowakei, Tschechien, Deutschland und Polen bis nach Kroatien.