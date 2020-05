Die Wähler müssen bereits beim Eintritt in das Gebäude, in dem sich das Wahllokal befindet, einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch ein Gesichtsvisier ist erlaubt. Abnehmen dürfen sie ihn erst wieder im Freien. Die Hände sollen beim Betreten des Wahllokals desinfiziert, der Lichtbildausweis der Wahlbehörde so präsentiert werden, dass ihn niemand sonst angreifen muss.