Etwa jeder sechste 15-Jährige in Österreich greift mindestens einmal die Woche zum Glimmstängel, mehr Mädchen als Burschen! Laut OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) liegen wir damit im EU-Schnitt in der Mitte, aber noch weit hinter Schweden, Dänemark und Irland (!). Unangefochten an derSpitze liegt das Einstiegsalter in unserem Land: 11 Jahre! Damit toppen wir noch Rumänien und Bulgarien.