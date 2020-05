Bikini mit dazugehöriger Maske als It-Piece

Mundmasken sind für viele vom notwendigen Übel zum neuen Fashion-Statement geworden. Letzteren spielt der Trikini einer italienischen Bademoden-Designerin in die Hände. Tiziana Scaramuzzo hat eigentlich aus der Not heraus begonnen, Masken herzustellen. Diese wurden jedoch in kürzester Zeit so beliebt, dass sie die passenden Bikinis dazu entwarf. Ein Volltreffer. Die sogenannten Trikinis werden bereits auf Instagram als neues Sommer-Must-Have gehypt.