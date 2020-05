Wie geht man im Skiverband mit Corona um. Auch künftig?

Wir hatten vergangenen Winter laufend schwer an Grippe erkrankte Athleten. Deshalb bieten wir vor der nächsten Saison Gratis-Grippeimpfungen an, damit man nicht ausgerechnet bei Weltmeisterschaften oder so krank wird. Ich denke aber auch, dass es nach Vorbild Schweden oder Dänemark auch in ganz Österreich an allen Apotheken gratis Grippeimpfungen für die gesamte Bevölkerung geben sollte. Alles freiwillig natürlich. Da hätte man, wenn Covid und die Grippe im Winter gemeinsam wiederkehren, zumindest einen Teil des Problems weg. In Dänemark haben sie eine Impfrate von über 90 Prozent, wir gerade mal 8. So etwas könnte auch auf dem Weg retour helfen. Wenn die Grippekranken weg sind, ist auch die Auslastung in den Krankenhäusern geringer.