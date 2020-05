In den letzten zwei Wochen gab es nur zwei positive Testungen. Es handelte sich um Pendler, die sich aber nicht in Kärnten infiziert haben, gibt das Land am Donnerstag bekannt. Zwei Patienten befinden sich derzeit noch stationär im Krankenhau. Insgesamt wurden in Kärnten 410 Menschen coronapositiv getestet. Es wurden 13.509 Tests durchgeführt.