Wie eine neue Studie zeigt, könnte das Coronavirus möglicherweise vor allem beim Reden übertragen werden. Beim Sprechen ausgestoßene Mikrotröpfchen in einem geschlossenen Raum können mehr als zehn Minuten lang in der Luft bleiben, belegt die am Mittwoch im Fachblatt „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America“ (PNAS) veröffentlichte Untersuchung.