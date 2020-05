So wirkt sich die Maske auf die Haut aus

Es ist wichtig, nachzuvollziehen, wie unsere Haut unter einer Maske reagieren kann. Nur so erfährt man, was der Haut im Moment guttut. Mechanische Reibungen der Masken auf der Haut können etwa zu Reizungen führen. Das kann passieren, wenn die Maske verrutscht, während man sich bewegt oder spricht. So können Rötungen und Juckreiz oder Entzündungen entstehen.