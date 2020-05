Bei der Expertenkommission, welche in der Causa Ischgl das Krisenmanagement des Landes genauer unter die Lupe nehmen soll, wird der frühere Richter Josef Geisler doch nicht den Vorsitz übernehmen - wie in der Tiroler „Krone“ berichtet. Dies verkündete LH Günther Platter am Donnerstag im Landtag und kündigte zugleich an, dass Ronald Rohrer, ehemaliger Vizepräsident des OGH, den Posten übernimmt.