Eine Rückkehr zu „business as usual“ werde es noch lange nicht geben, gibt Landeshauptmann Stellvertreterin Gaby Schaunig am Donnerstag bekannt. „Aufgrund der Verhaltensregeln und Reisebeschränkungen wird eine Vielzahl von Unternehmen nur eingeschränkt hochfahren und auch in den kommenden Monaten ihrer Geschäftstätigkeit nicht in vollem Umfang nachgehen können. Die Kurzarbeit bewahrt nicht nur die betroffenen Mitarbeitervor Arbeitslosigkeit, sie ermöglicht es den Unternehmern auch, ihre Stammbelegschaft zu halten“, so Schaunig.