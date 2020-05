Die österreichischen Fans können sich gut daran erinnern, es ist noch gar nicht so lange her: 2018 war ein multiresistenter Keim über eine offene Wunde in Zulechners Blutbahn gelangt. Er konnte seine Beine nicht mehr bewegen, saß im Rollstuhl und musste am Rollator wieder das Laufen lernen. Es vergingen Monate, bis er wieder mit dem Training beginnen konnte, damals bei der Admira (im Bild unten).