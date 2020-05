„Aus den Laboren ab in die Luft“

Mit dem Aktionsplan soll nun der Übergang „aus den Laboren ab in die Luft“ gefördert werden, wie Scheuer es formuliert. Konkret vorgesehen ist unter anderem, dass die Forschungsförderung ausgebaut wird, dass es einen neuen rechtlichen Rahmen für den Betrieb von Drohnen gibt, der etwa eine Registrierungspflicht für alle Drohnenbetreiber vorsieht, und die Drohnendetektion in Flughafennähe verbessert wird. In der Vergangenheit hatten Drohnensichtungen an Flughäfen immer wieder zu teils erheblichen Beeinträchtigungen des Flugverkehrs geführt.