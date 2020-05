Das französische Parlament hat am Mittwoch einen Gesetzesentwurf zur Löschung von Hass-Botschaften in Online-Netzwerken verabschiedet. In den vergangenen Wochen sei die Anzahl hasserfüllter Inhalte nochmals deutlich gestiegen und zeige „einmal mehr die Dringlichkeit der Regulierung sozialer Netzwerke“, erklärten die Unterstützer des Gesetzes am Mittwoch in Paris.