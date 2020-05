Hier sind die aktuellesten Entwicklungen rund um das Coronavirus in der Steiermark: 193 Personen sind aktuell noch aktiv mit dem Coronavirus infiziert ++ Ein neuer Todesfall in der Steiermark ++ Bei rund 150 steirischen Ärzten sind Corona-Teste ab sofort auch auf Wunsch möglich ++ Stadt Bruck unterstützt die Gastronomie ++ Ab 20. Mai überwachen Milizsoldaten die Grenze zu Slowenien ++ Wiederaufnahme des Parteienverkehrs in öffentlichen Ämtern ++ ÖBB starten wieder mit Regelfahrplan ++ Die E-Mobility-Play-Days werden auf 2021 verschoben ++ Stadt Leoben setzt Corona-Maßnahmen ++ Dramatikerinnenfestival Graz auf 2021 verschoben ++ Die Graz-Köflacher-Bahn informiert Fahrgäste über Verhaltensregeln in Bus und Bahn ++ Grazer SP-Gemeinderätin fordert „Corona-Tausender“ ++ Steirer entwickelt Desinfektionsmittel für Kinder ++ Abfallverband warnt: Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe gehören zum Restmüll ++ Kfz-Prüfstelle des Landes gibt ab Montag wieder Gas ++ Forderung der FP: Fitnessstudios müssen wieder geöffnet werden.