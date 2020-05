Sturm kommt nach Wien

Der erste Ernstfall für Rapid findet am 3. Juni in Salzburg statt, am 7. Juni kommt dann Sturm zum zweiten Frühjahrs-Schlager nach Hütteldorf. In der Tabelle nach Punkteteilung führt der LASK (27 Zähler), vor Titelverteidiger Salzburg (24) und Rapid (20).