Facebook-Posts führten zu Festnahmen

Wie das ungarische Nachrichtenportal 444.hu berichtete, hatte etwa Andras K. am 28. April unter Bezug auf den rechtsnationalen Orban auf Facebook gepostet: „Du bist ein gnadenloser Tyrann, aber merk dir, bis jetzt ist noch jeder Diktator gestürzt.“ Einige Tage darauf folgte die Verhaftung inklusive Hausdurchsuchung. Ähnlich verfuhr die Polizei mit einem Oppositionsaktivisten. Janos Csoka-Szücs, der der liberalen Partei Momentum angehört, hatte am 20. April gepostet: „Auch in Gyula wurden 1170 Betten freigemacht.“ Der Satz bezog sich auf eine umstrittene Maßnahme, die dazu geführt hatte, dass die Krankenhäuser viele pflegebedürftige Patienten praktisch auf die Straße setzen mussten.