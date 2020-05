Hurra! Es geht los, man spürt förmlich überall die Vorfreude. In Deutschland rückt die Fortsetzung der Bundesliga an diesem Wochenende in den Mittelpunkt, in Österreich starten die Teams der obersten Liga mit dem Mannschaftstraining. Ich drücke die Daumen und hoffe, dass alles gut über die Bühne geht. Bitte keine Neuinfektionen, der Ball soll rollen! Wenn alles klappt, könnte der Fußball den anderen Mannschaftssportarten helfen. Vielleicht würden dann auch die Handballer, Basketball und Co. bald wieder ein geregeltes Sportlerleben haben.