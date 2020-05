Damon sitzt mit Ehefrau Luciana und den gemeinsamen Töchtern Isabella (13), Gia (11) und Stella (9) seit dem 27. März in einem verschlafenen Vorort von Dublin fest. Er genieße die Auszeit aber in vollen Zügen, erklärte der Hollywoodstar: „Dalkey ist einer der schönsten Orte, an dem ich je war. Es fühlt sich ein bisschen wie in einem Märchen an. Bono lebt hier und Enya auch gleich um die Ecke.“