Am 13. Mai gegen 23.20 Uhr brach im Einfamilienhaus eines 67-Jährigen in Allerheiligen im Mühlkries aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Auf das Feuer wurde der 63-jährige Untermieter aufmerksam, welcher wegen der starken Rauchentwicklung wach wurde und in den Garten flüchtet. Er veranlasste die Verständigung der Einsatzkräfte.