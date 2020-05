Guterres will auf „digitalen Technologie“ setzen

Derzeit würden verschiedene digitale Möglichkeiten geprüft, damit die Staatenlenker dennoch miteinander konferieren könnten, sagte Guterres. Botschafter bei den Vereinten Nationen gehen indessen davon aus, dass es auf eine Videokonferenz hinauslaufen wird. Die Arbeit der UNO ist durch die Pandemie bereits seit Mitte März stark eingeschränkt. Die Beamten der Weltorganisation arbeiten von zu Hause aus, auch die Diplomaten bleiben dem UN-Hauptquartier am New Yorker East River fern. Die Sitzungen der Vollversammlung und des Sicherheitsrats finden per Videoschaltung statt.