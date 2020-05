Mittwochabend war ein Autolenker (34) aus Wolfsberg von St. Johann in Richtung Gemmersdorfer Landesstraße unterwegs. Zeitgleich befuhr der 49-jährige Radler, ebenfalls aus Wolfsberg, denselben Straßenzug. Doch in einem Kreuzungsbereich missachtete der Pedalritter ein Verkehrszeichen. In Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto. Der 49-Jährige wurde dabei verletzt und musste ins LKH Wolfsberg eingeliefert werden. Ein Alkotest verlief beim Biker positiv.