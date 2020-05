„Die Soldaten werden aber auch in Corona-Maßnahmen geschult. Denn sie führen an der Grenze zusätzlich die behördlich angeordneten Fieberchecks und Kontrollen von Zertifikaten durch“, so Presseoffizier Christoph Hofmeister. Ab Montag werden die 110 Milizler an der Grenze zu Slowenien gemeinsam mit der Polizei eingesetzt.