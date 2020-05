Ungesunder Lebensstil

Zum Bewegungsmangel kommen in den meisten Fällen auch ungesunde Gewohnheiten, wie verstärktes Rauchen, vermehrter Griff zu Chips & Schokolade oder auch ein erhöhter Konsum von Alkohol, dazu. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät, gerade in der Corona-Pandemie das Trinken von Alkohol auf ein Minimum zu beschränken.