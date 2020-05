So bestätigten Stadtchef Siegfried Nagl und „Vize“ Mario Eustacchio jetzt das, was „Krone“-Leser schon lange wissen: Die Verträge von Messechef Armin Egger und Tourismus-Boss Dieter Hardt-Stremayr werden verlängert - ohne Ausschreibung. „Wenn man mit den Verantwortlichen zufrieden ist, warum soll man dann ausschreiben?“, so Eustacchio.