Bauarbeiten an der Uni

Noch in diesem Jahr starten die Arbeiten für den Neubau eines Lehr- und Bürogebäudes der Universität Innsbruck am Standort Innrain 52a. Auf der mittlerweile leeren Fläche wird für mehr als 80 Millionen Euro ein moderner Gebäudekomplex für Lehre und Forschung errichtet. Charakteristisch wird das lichtdurchflutete Atrium über den gesamten fünfgeschossigen Sockel des Gebäudes sein. Fertigstellung: 2022