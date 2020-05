Nachdem am 25. Februar die ersten Coronafälle in Österreich aufgetaucht sind, hat der Tiroler Hygienespezialist Hollu sofort reagiert. „Wir sind im Vollbetrieb, alle 430 Mitarbeiter sind im Einsatz. Wir produzieren in Zirl im Drei-Schicht-Betrieb“, sagt Daniel Winkler, Hollu-Vertriebsleiter für Österreich. Das Unternehmen bietet ein Rundum-Hygienepaket für sämtliche Zielgruppen an: Für Altersheime über Spitäler bis eben hin zu Gastronomie und Hotellerie.