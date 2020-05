Wochenlang arbeiten Krankenhäuser und Ordinationen in ganz Deutschland auf Notbetrieb, um die Versorgung von Corona-Patienten zu garantieren und andere Menschen, vor allem ältere, vor einer Infektion zu schützen. Die Zahl der Covid-19-Patienten war immer so gering, dass es stets genügend Kapazitäten gab - ein Erfolg. Doch ein Oberregierungsrat des Bundesinnenministeriums veröffentlichte nun ein 80 Seiten langes Papier, in dem von „gesundheitlichen Kollateralschäden“ der staatlichen „Maßnahmen und Beschränkungen in der Corona-Krise 2020“ die Rede ist.