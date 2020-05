Der böhmische Prater

„Ich muss dir ja noch viel mehr zeigen“, drängte der Adler und flog mit Martin in den Himmel. Leicht wie eine Feder schwebten die beiden auf den Laaer Berg - diesmal ohne Sturz. Martin lief über Wiesen, und Rod brummte mit Hummeln dem Ziel entgegen. Der Böhmische Prater entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und besitzt wie der große Wiener Prater auch ein Riesenrad. Wie in einer anderen Zeit fühlte sich Martin, als er zwischen gebackenen Mäusen und Rutschen Autodrom fuhr. Hier gibt es auch das älteste Ringelspiel Europas, welches 1890 gebaut wurde. Der aufgeregte Bub wippte auf dem weißen Holzpferd hin und her, und alles dreht sich rundherum, bis er sich mit Rod wieder in die Lüfte zwirbelte.