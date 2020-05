Die Mittel landen aber nicht nur bei den Tourismusverbänden. Das Land Salzburg streicht 6,5 Prozent Einhebevergütung ein. In Zahlen sind das etwa 2,5 Millionen Euro. Von der übrigen Summe gehen 90 Prozent an die Verbände, zehn Prozent landen im Topf des Tourismusförderungsfonds (TFF). In Zahlen sind das rund 3,5 Millionen Euro. Dieser Fonds finanziert neben Tourismusprojekten auch die Salzburger Festspiele. Das Land Salzburg ist gesetzlich dazu verpflichtet, 20 Prozent der jährlichen Abgänge zu bezahlen. Im Jahr 2019 waren das rund 3,4 Millionen Euro, etwa die Hälfte des TFF. Man kann also sagen: Die Unternehmer finanzieren nicht nur die Verbände, sondern zu einem Teil auch die Festspiele.