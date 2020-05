Auf die Frage, was denn nun anders sei als am Mittwoch: „Nichts, alles ist gleich“, meinte ein bayrischer Polizist. Bei der Rückreise kontrollierte ein Quartett mit Masken - inklusive Fiebermessung. Was ist anders als noch am Mittwoch? „Alles gleich, außer die Öffnungszeit“, sagte der ältere Polizist, „bisher war der Übergang nur morgens und abends für Pendler offen, ab sofort von 6 bis 20 Uhr.“ Erleichterungen gab es am Mittwoch für Pendler bei Schattwald - diese ersparen sich ab jetzt einen 40-Kilometer-Umweg über Füssen.